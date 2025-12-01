Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Katze in Mülleimer entsorgt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Samstagabend wurde der Polizei Saale-Holzland eine augenscheinlich überfahrene Katze in der Ortslage Eisenberg gemeldet. Vom Verursacher keine Spur. Sonntagnachmittag dann fand ein Zeuge einen Beutel in einem Mülleimer im Bereich Großer Brühl - darin eine verendete Katze. Unbekannte hatten offensichtlich die in der Nähe überfahrene Samtpfote auf diese Weise entsorgt. Jedoch ist das weder sach- noch fachgerecht. Daher erfolgte die Information an einen Vertreter der Stadt, welcher sich der Sache annahm. Ungeachtet dessen wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

