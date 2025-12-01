LPI-J: Betrunken zur Mittagszeit
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Zur Mittagszeit kontrollierten Beamte am Sonntag einen Transporter Opel nebst Fahrer auf der Schulstraße. Hierbei vernahmen diese Alkoholgeruch aus dem Fahrgastraum. Ein durchgeführter freiwilliger Test bestätigte die Vermutung, das Gerät zeigte einen Wert über 1,1 Promille. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.
