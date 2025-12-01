LPI-J: Mit Werkzeug auf dem Weihnachtsmarkt
Jena (ots)
Der samstägliche Weihnachtsmarktbesuch eines 44-Jährigen endete mit einem gestohlenen Fahrrad. Der Mann hatte sein Zweirad der Marke Track mit einem Schloss an einem Fahrradständer auf dem Markt gesichert abgestellt. ein Unbekannter eignete sich das Rad samt Schloss zwischen Samstagabend, kurz vor Mitternacht, und Sonntagabend, widerrechtlich an. Augenscheinlich führte der Langfinger Werkzeug mit sich, da entsprechende Manipulationen am Fahrradständer ersichtlich waren. Der Beuteschaden wird auf gut 5.000,- Euro benannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
