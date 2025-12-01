PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hungriger Vierbeiner bedient sich selbst

Jena (ots)

Eigentlich sollte es am Sonntag ein entspannter Vormittag auf dem Spielplatz im Paradies werden. Doch während das Kind spielte, begab sich ein nicht angeleinter Hund zum Kinderwagen und mopste unverfroren ein Brötchen. Da die Eigentümer des Wagens dies mitbekamen, sprachen sie den Hundehalter darauf an. doch dieser zeigte wenig Einsicht, im Gegenteil. Neben einem hitzigen Wortgefecht, beleidigte der 42-Jährige das mittdreißiger Pärchen. Auch drohte er dem Mann Schläge an. Die hinzugerufenen Beamten belehrten den Tierhalter entsprechend und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

