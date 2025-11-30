PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Ladendiebstahl in Weimarer Drogeriemarkt

Weimar (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Weimarer Innenstadt zu einem Fall des räuberischen Diebstahls. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger entnahm mehrere hochwertige Parfüm-Flacons aus der Auslage und versuchte das Geschäft zu verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter den Mann aufhielt, versuchte dieser, den Angestellten zu schlagen. Ein Kunde griff helfend ein, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem ein Warenregal beschädigt wurde. Der Täter, der der Polizei bereits bestens bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:34

    LPI-J: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Weimar (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Belvederer Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Bei Dunkelheit betrat ein 86-jähriger Mann die Fahrbahn und schätzte den Abstand zu einem herannahenden Fahrzeug offenbar falsch ein. Beim Überschreiten der Fahrbahn kam es zur frontalen Kollision mit dem Pkw. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:32

    LPI-J: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

    Weimar (ots) - In den frühen Morgenstunden am Freitag, den 29.11.2025 stellten zivile Einsatzkräfte der Weimarer Polizei drei Personen fest, die an einer Hauswand in der Trierer Straße Graffiti sprühten. Die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht, zwei der Personen konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen sowie einen 18-jährigen aus Weimar. ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:27

    LPI-J: Räuberischer Diebstahl in der Goethestraße

    Jena (ots) - Am 28.11.25 kam es um 16:55 Uhr in dem Drogeriemarkt Rossmann in der Goethestraße zu einem Eigentumsdelikt. Hierbei wurde beobachtet, wie drei Personen (2*männlich, 1*weiblich) diverse Gegenstände aus dem Drogeriemarkt entwendeten, ohne zu bezahlen. Folgend wurde einer der Täter durch einen Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Täter den Mitarbeiter. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren