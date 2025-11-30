Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Ladendiebstahl in Weimarer Drogeriemarkt

Weimar (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Weimarer Innenstadt zu einem Fall des räuberischen Diebstahls. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger entnahm mehrere hochwertige Parfüm-Flacons aus der Auslage und versuchte das Geschäft zu verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter den Mann aufhielt, versuchte dieser, den Angestellten zu schlagen. Ein Kunde griff helfend ein, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem ein Warenregal beschädigt wurde. Der Täter, der der Polizei bereits bestens bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

