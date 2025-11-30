PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag, den 29.11.2025 stellten zivile Einsatzkräfte der Weimarer Polizei drei Personen fest, die an einer Hauswand in der Trierer Straße Graffiti sprühten. Die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht, zwei der Personen konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen sowie einen 18-jährigen aus Weimar. Der minderjährige Beschuldigte wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-jährige wurde entlassen. Gegen die beiden jungen Männer, sowie die dritte unbekannte Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:27

    LPI-J: Räuberischer Diebstahl in der Goethestraße

    Jena (ots) - Am 28.11.25 kam es um 16:55 Uhr in dem Drogeriemarkt Rossmann in der Goethestraße zu einem Eigentumsdelikt. Hierbei wurde beobachtet, wie drei Personen (2*männlich, 1*weiblich) diverse Gegenstände aus dem Drogeriemarkt entwendeten, ohne zu bezahlen. Folgend wurde einer der Täter durch einen Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Täter den Mitarbeiter. Anschließend ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:26

    LPI-J: Graffiti im Stadt-WC

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 27.11.25 20:30 Uhr bis 28.11.25 12:55 Uhr brachten in der Stadttoilette am Markt in Jena unbekannte Täter Graffitis mit verfassungsfeindlichem rechten Inhalt an. Im Anschluss verließen diese die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte beim ID J unter Angabe des Aktenzeichens ST/0310259/2025. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:25

    LPI-J: Diebstahl von Baustelle

    Jena (ots) - Im Zeitraum vom 18.11-26.11.25 wurde von der Baustelle in der Lessingstraße ein Bagger der Marke Bobcat E10 entwendet. Im Anschluss wurde der Bagger in unbekannte Richtung verbracht. Zu einem möglichen Täter gibt es aktuell keine Hinweise. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Sollten Sie zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte beim ID J unter Angabe des Aktenzeichens ST/0309905/2025. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren