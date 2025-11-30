Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag, den 29.11.2025 stellten zivile Einsatzkräfte der Weimarer Polizei drei Personen fest, die an einer Hauswand in der Trierer Straße Graffiti sprühten. Die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht, zwei der Personen konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen sowie einen 18-jährigen aus Weimar. Der minderjährige Beschuldigte wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-jährige wurde entlassen. Gegen die beiden jungen Männer, sowie die dritte unbekannte Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

