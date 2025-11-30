Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti im Stadt-WC

Jena (ots)

Im Tatzeitraum vom 27.11.25 20:30 Uhr bis 28.11.25 12:55 Uhr brachten in der Stadttoilette am Markt in Jena unbekannte Täter Graffitis mit verfassungsfeindlichem rechten Inhalt an. Im Anschluss verließen diese die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

Sollten Sie zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte beim ID J unter Angabe des Aktenzeichens ST/0310259/2025.

