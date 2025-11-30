LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots) - Am Freitagabend kam es im Bereich des Apoldaer Bahnhofs zu einer Beziehungsstreitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau. Eine Personengruppe welche diese bemerkte, wollte zunächst schlichten. In der Folge brachten mehrere Personen aus der Gruppierung den 18-jährigen zu Boden und traten mehrfach gegen den Kopf des Geschädigten. Seine Freundin wurde von einer weiteren Person aus der Gruppe festgehalten. ...

