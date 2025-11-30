LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
Freitagnacht musste ein 37-jähiger Fahrzeughalter seinen Pkw Toyota, mit erheblichen Beschädigungen an der Beifahrerseite, feststellen. Dieser stand in der Apoldaer Parkstraße, am Fahrbahnrand, ordnungsgemäß abgeparkt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.
