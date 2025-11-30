LPI-J: Beschädigung an einer Windkraftanlage bei Bucha
Jena (ots)
Im Zeitraum vom 26.11.25, 12:00 Uhr bis 27.11.25, 16:00 Uhr begaben sich der oder die bis dato unbekannten Täter zu einer Windkraftanlage zwischen den Ortslagen Coppanz und Bucha. Hier wurde dann versucht, eine dort befindliche Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro.
Hinweise zum vermeintlichen Täter und der Tat nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de entgegen.
