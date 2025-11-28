Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtruhe unterbrochen

Weimar (ots)

Zu einer doch "unchristlichen" Zeit, nämlich kurz vor halb fünf Uhr morgen, wurde am Freitag eine Anwohnerin der Washingtonstraße aus dem Schlaf gerissen. Grund war ein lautes Geräusch, welches dem Zuschlagen einer Tür ähnelte. Im Anschluss sah sie durch ihre Tür, wie sich zwei Personen durch das Treppenhaus bewegten. Die alarmierten Beamten kamen vor Ort, doch da war alles ruhig und friedlich. Keine Beschädigungen an Türen oder Fenstern, keine Fremden im Haus. Augenscheinlich hatte es sich um Bewohner gehandelt, die am frühen Morgen heimkehrten und dabei etwas lauter waren. Mit dieser Information wurde die Anwohnerin beruhigt, sodass sie ihre Nachtruhe fortsetzen konnte. Sollten sich im Tagesverlauf doch Ungereimtheiten oder gar Beschädigungen auftuen, ist die bitte der Weimarer Polizei mitzuteilen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell