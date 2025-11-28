PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtruhe unterbrochen

Weimar (ots)

Zu einer doch "unchristlichen" Zeit, nämlich kurz vor halb fünf Uhr morgen, wurde am Freitag eine Anwohnerin der Washingtonstraße aus dem Schlaf gerissen. Grund war ein lautes Geräusch, welches dem Zuschlagen einer Tür ähnelte. Im Anschluss sah sie durch ihre Tür, wie sich zwei Personen durch das Treppenhaus bewegten. Die alarmierten Beamten kamen vor Ort, doch da war alles ruhig und friedlich. Keine Beschädigungen an Türen oder Fenstern, keine Fremden im Haus. Augenscheinlich hatte es sich um Bewohner gehandelt, die am frühen Morgen heimkehrten und dabei etwas lauter waren. Mit dieser Information wurde die Anwohnerin beruhigt, sodass sie ihre Nachtruhe fortsetzen konnte. Sollten sich im Tagesverlauf doch Ungereimtheiten oder gar Beschädigungen auftuen, ist die bitte der Weimarer Polizei mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Der Einbrecher kam am Nachmittag

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Kranichfeld: Zwischen den Nachmittagsstunden und dem frühen Abend verschafften sich am Donnerstag Unbekannte gewaltsam und widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Maientännig. Feststellen mussten dies die Bewohner bei ihrer Rückkehr am Abend. Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach Beute und wurden fündig. Mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:30

    LPI-J: "Gäste" wider Willen - und das mehrfach

    Weimar (ots) - Über mehrere Stunden kamen und gingen die Langfinger. Bereits am Mittwochabend verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Humboldtstraße. Hier suchten diese im Kellerbereich nach etwaiger Beute. Anhand der Überwachungsvideos konnte nachvollzogen werden, dass die zwei Langfinger bis Donnerstagmorgen mehrfach ein- und ausgingen. Das genaue Stehlgut konnte vor Ort noch nicht ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Cannabis und Alkohol am Steuer - schlechte Kombination

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Großeutersdorf: Eine 22-jährigen Fahrer eines Pkw Opel kontrollierten beamte am Donnerstagabend in der Ortslage Großeutersdorf. Rasch wurde der Verdacht begründet, dass der Mann für die Teilnahme am Straßenverkehr nicht geeignet war, da dieser illegale Substanzen konsumiert hatte. Neben einem Atemalkoholtest, der einen Wert knapp unter der 0,5 Promillegrenze anzeigte, schlug ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren