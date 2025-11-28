LPI-J: "Gäste" wider Willen - und das mehrfach
Weimar (ots)
Über mehrere Stunden kamen und gingen die Langfinger. Bereits am Mittwochabend verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Humboldtstraße. Hier suchten diese im Kellerbereich nach etwaiger Beute. Anhand der Überwachungsvideos konnte nachvollzogen werden, dass die zwei Langfinger bis Donnerstagmorgen mehrfach ein- und ausgingen. Das genaue Stehlgut konnte vor Ort noch nicht abschließend beziffert werden. Im Rahmen der Ermittlungen fiel der Fokus auf zwei 28-jährige Weimarer. Diese werden nun den strafprozessualen Maßnahmen zugeführt.
