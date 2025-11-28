PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Geschlagen und getreten

Jena (ots)

Gegen 00:45 Uhr teilte am Freitag ein 21-Jähriger via Notruf mit, dass er kurz zuvor zusammengeschlagen wurde. Der Mann war mit einem Begleiter auf dem Weg von der Neugasse in Richtung Markt. Hier kam ihn eine unbekannte männliche Person entgegen. Aus bisher noch ungeklärten Gründen gerieten der Unbekannte und der 21-Jährige in ein Wortgefecht. Plötzlich teilte der Täter mehrere Schläge gegen 21-Jährigen aus, bis dieser zu Boden ging. Danach trat er noch mehrfach auf ihn ein und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet. Mehr ist derzeit nicht bekannt. der 21-Jährige erlitt Verletzungen und musste in der Folge im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

