PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heckscheibe eingeschlagen

Jena (ots)

Ein Zeuge stellte am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, einen VW-Kleinbus im Bereich der Stoystraße fest, bei welchem die Heckscheibe beschädigt war. Unbekannte hatten zwischen 14 und 16 Uhr diese mittels einem Stein, welcher noch im Fahrzeug lag, eingeworfen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 08:35

    LPI-J: Verdächtige Wahrnehmung gut ausgegangen

    Apolda (ots) - Zu vorangeschrittener Stunde machte Donnerstagabend eine Zeugin in Apolda eine doch recht auffällige Beobachtung. Zwei männliche Personen befanden sich neben einem in der Oststraße abgestellten LKW und schienen an diesem herumzuhantieren. Die eingesetzten Beamten prüften den Bereich ab und trafen tatsächlich auf zwei männliche Heranwachsende sowie dem Verantwortlichen für den Lkw. Auf Nachfrage gaben ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:34

    LPI-J: Unter Alkohol im Graben gelandet

    Pfiffelbach (ots) - Den Straßengraben komplett umgepflügt hat Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, ein 87-Jähriger. Der Mann war mit seinem Dacia auf der Apoldaer Straße in Pfiffelbach unterwegs. Höhe einer Einfahrt geriet der Dacia nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Jedoch anstatt anzuhalten, fuhr der Mann durch den Graben und endete an einer Mauer. Aber nicht genug, der Mann setzte ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 14:00

    LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Jena (ots) - Am 17. November 2025 (Montag) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem VW. Ein 11-Jähriger befuhr hier mit seinem E-Bike den Damaschkeweg in Richtung Margeritenweg. Aus Selbigen kam in diesem Moment ein VW. Folglich kollidierten beide Verkehrsteilnehmer miteinander. Der Junge landete auch kurzzeitig auf der Motorhaube des VW. Die Fahrerin des VW stieg daraufhin aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren