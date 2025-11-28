LPI-J: Heckscheibe eingeschlagen
Jena (ots)
Ein Zeuge stellte am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, einen VW-Kleinbus im Bereich der Stoystraße fest, bei welchem die Heckscheibe beschädigt war. Unbekannte hatten zwischen 14 und 16 Uhr diese mittels einem Stein, welcher noch im Fahrzeug lag, eingeworfen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
