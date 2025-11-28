LPI-J: Heckscheibe eingeschlagen

Pfiffelbach (ots) - Den Straßengraben komplett umgepflügt hat Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, ein 87-Jähriger. Der Mann war mit seinem Dacia auf der Apoldaer Straße in Pfiffelbach unterwegs. Höhe einer Einfahrt geriet der Dacia nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Jedoch anstatt anzuhalten, fuhr der Mann durch den Graben und endete an einer Mauer. Aber nicht genug, der Mann setzte ...

