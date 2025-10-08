POL-OF: Kühlwagen wieder aufgetaucht
Hanau / Offenbach (ots)
(lei) Nach dem Diebstahl eines Kühlwagens der Hanauer Tafel (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6133118) ist das Auto am Mittwochmorgen in Offenbach wieder aufgetaucht. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Fahndungsaufruf in sozialen Netzwerken gesehen hatte, erkannte das auffällig folierte Fahrzeug kurz nach 7 Uhr nahe des Bieberer Bergs wieder - so wie erhofft.
Es stand dort verlassen auf einem Parkplatz und wies Beschädigungen auf, unter anderem eine eingeschlagene Scheibe. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers stellten den Citroen sicher und er soll nun auf Spuren untersucht werden, die bestenfalls Rückschlüsse auf den oder die Täter geben. Die Ermittlungen dauern an.
