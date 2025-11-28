Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtige Wahrnehmung gut ausgegangen

Apolda (ots)

Zu vorangeschrittener Stunde machte Donnerstagabend eine Zeugin in Apolda eine doch recht auffällige Beobachtung. Zwei männliche Personen befanden sich neben einem in der Oststraße abgestellten LKW und schienen an diesem herumzuhantieren. Die eingesetzten Beamten prüften den Bereich ab und trafen tatsächlich auf zwei männliche Heranwachsende sowie dem Verantwortlichen für den Lkw. Auf Nachfrage gaben die Jungs an, dass sie sich neben den Lkw stellten, da sie sich vor dem Wind schützen wollten. Auch prüfte man das Gefährt auf etwaige Beschädigungen oder Manipulationen, ohne Feststellungen. Dies bestätigte auch der Verantwortliche. Ein strafbares Handeln konnte somit nicht begründet werden. Aber dafür überwog die Erkenntnis, dass der Schein manchmal trügt, es dennoch wichtig ist verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden.

