LPI-J: Cannabis und Alkohol am Steuer - schlechte Kombination
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Großeutersdorf: Eine 22-jährigen Fahrer eines Pkw Opel kontrollierten beamte am Donnerstagabend in der Ortslage Großeutersdorf. Rasch wurde der Verdacht begründet, dass der Mann für die Teilnahme am Straßenverkehr nicht geeignet war, da dieser illegale Substanzen konsumiert hatte. Neben einem Atemalkoholtest, der einen Wert knapp unter der 0,5 Promillegrenze anzeigte, schlug ein Drogentest positiv an. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell