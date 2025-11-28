LPI-J: Der Einbrecher kam am Nachmittag
Weimar/Weimarer Land (ots)
Kranichfeld: Zwischen den Nachmittagsstunden und dem frühen Abend verschafften sich am Donnerstag Unbekannte gewaltsam und widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Maientännig. Feststellen mussten dies die Bewohner bei ihrer Rückkehr am Abend. Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach Beute und wurden fündig. Mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck in unbekannter Höher verließen die Langfinger den Ort unerkannt. Nach erfolgter Spurensicherung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.
