Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt

Weimar (ots)

Am Abend des 29.11.2025 belästigte ein 29-jähriger Mann Personen im Bereich der Eisbahn auf dem Theaterplatz in Weimar. Nachdem er von einem Besucher angesprochen wurde, entwickelte sich ein Streit zwischen beiden. In dessen Verlauf zog der 29-Jährige ein Messer, wodurch eine Bedrohungssituation entstand. Umstehende Besucher bemerkten das Geschehen und drängten den Mann vom Weihnachtsmarktbereich ab. Beim Eintreffen der Polizei war die Lage zunächst unübersichtlich. Im Rahmen polizeilicher Einsatzmaßnahmen konnte der 29-Jährige überwältigt und polizeilichem Gewahrsam zugeführt werden. Hierbei wurden der Tatverdächtige und drei weitere Personen durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem 29-Jährigen um einen marokkanischen Staatsangehörigen. Die Polizei steht in engem Austausch mit der Stadt Weimar. Die öffentliche Sicherheit im Stadtgebiet und im Bereich des Weihnachtsmarktes wird weiterhin durch die Polizei gewährleistet. Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643/882-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

