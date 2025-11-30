PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beziehungsstreitigkeit endet in der Notaufnahme

Apolda (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich des Apoldaer Bahnhofs zu einer Beziehungsstreitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau. Eine Personengruppe welche diese bemerkte, wollte zunächst schlichten. In der Folge brachten mehrere Personen aus der Gruppierung den 18-jährigen zu Boden und traten mehrfach gegen den Kopf des Geschädigten. Seine Freundin wurde von einer weiteren Person aus der Gruppe festgehalten. Der Geschädigte wurde von einem Passanten stark blutend am Boden festgestellt und zur örtlichen Polizeidienststelle gebracht. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Auf Grund der stark blutenden Kopfwunden wurde der Geschädigte dem Rettungswagen übergeben und seine Verletzungen wurden im Apoldaer Krankenhaus ärztlich versorgt. Gegen die unbekannte Gruppierung wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:19

    LPI-J: Beschädigung an einer Windkraftanlage bei Bucha

    Jena (ots) - Im Zeitraum vom 26.11.25, 12:00 Uhr bis 27.11.25, 16:00 Uhr begaben sich der oder die bis dato unbekannten Täter zu einer Windkraftanlage zwischen den Ortslagen Coppanz und Bucha. Hier wurde dann versucht, eine dort befindliche Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Hinweise zum vermeintlichen Täter und der Tat nimmt die Polizei Saale-Holzland unter ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:25

    LPI-J: Polizeieinsatz auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt

    Weimar (ots) - Am Abend des 29.11.2025 belästigte ein 29-jähriger Mann Personen im Bereich der Eisbahn auf dem Theaterplatz in Weimar. Nachdem er von einem Besucher angesprochen wurde, entwickelte sich ein Streit zwischen beiden. In dessen Verlauf zog der 29-Jährige ein Messer, wodurch eine Bedrohungssituation entstand. Umstehende Besucher bemerkten das Geschehen und drängten den Mann vom Weihnachtsmarktbereich ab. ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Nachtruhe unterbrochen

    Weimar (ots) - Zu einer doch "unchristlichen" Zeit, nämlich kurz vor halb fünf Uhr morgen, wurde am Freitag eine Anwohnerin der Washingtonstraße aus dem Schlaf gerissen. Grund war ein lautes Geräusch, welches dem Zuschlagen einer Tür ähnelte. Im Anschluss sah sie durch ihre Tür, wie sich zwei Personen durch das Treppenhaus bewegten. Die alarmierten Beamten kamen vor Ort, doch da war alles ruhig und friedlich. Keine Beschädigungen an Türen oder Fenstern, keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren