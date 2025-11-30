Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beziehungsstreitigkeit endet in der Notaufnahme

Apolda (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich des Apoldaer Bahnhofs zu einer Beziehungsstreitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau. Eine Personengruppe welche diese bemerkte, wollte zunächst schlichten. In der Folge brachten mehrere Personen aus der Gruppierung den 18-jährigen zu Boden und traten mehrfach gegen den Kopf des Geschädigten. Seine Freundin wurde von einer weiteren Person aus der Gruppe festgehalten. Der Geschädigte wurde von einem Passanten stark blutend am Boden festgestellt und zur örtlichen Polizeidienststelle gebracht. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Auf Grund der stark blutenden Kopfwunden wurde der Geschädigte dem Rettungswagen übergeben und seine Verletzungen wurden im Apoldaer Krankenhaus ärztlich versorgt. Gegen die unbekannte Gruppierung wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell