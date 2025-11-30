LPI-J: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen
Apolda (ots)
Am Samstagmittag befuhr ein 49-jähriger mit seinem E-Scooter, ohne Versicherungskennzeichen, die Hauptstraße in der Ortslage Wormstedt. Die Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch und haben die Weiterfahrt unterbunden. Eine entsprechende Anzeige, wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, erwartet ihn nun.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell