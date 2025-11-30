LPI-J: Diebstahl von Baustelle
Jena (ots)
Im Zeitraum vom 18.11-26.11.25 wurde von der Baustelle in der Lessingstraße ein Bagger der Marke Bobcat E10 entwendet. Im Anschluss wurde der Bagger in unbekannte Richtung verbracht. Zu einem möglichen Täter gibt es aktuell keine Hinweise. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.
Sollten Sie zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte beim ID J unter Angabe des Aktenzeichens ST/0309905/2025.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
