Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Jena (ots)

Im Zeitraum vom 18.11-26.11.25 wurde von der Baustelle in der Lessingstraße ein Bagger der Marke Bobcat E10 entwendet. Im Anschluss wurde der Bagger in unbekannte Richtung verbracht. Zu einem möglichen Täter gibt es aktuell keine Hinweise. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Sollten Sie zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte beim ID J unter Angabe des Aktenzeichens ST/0309905/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell