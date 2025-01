Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten/Viersen: Drei Einbrüche kreisweit

Niederkrüchten/Viersen (ots)

In Alt-Niederkrüchten, Overhetfeld und Viersen haben Unbekannte am Donnerstag in Häuser eingebrochen. In Niederkrüchten wurde auf der Suche nach den Tätern auch ein Diensthund eingesetzt.

Bei dem Einbruch An Felderhausen in Niederkrüchten bemerkte eine Zeugin gegen 18:00 Uhr Stimmen und eine offen stehende Terrassentüre - es könnten sich noch Personen im Haus befinden, meldete sie. Zur Durchsuchung des Hauses wurde unter anderem auch ein Diensthund hinzugezogen. An der Terrassentüre waren Hebelmarken erkennbar, Räume und Schubladen waren durchwühlt worden. Noch ist nicht klar, ob etwas entwendet wurde.

Auf der Dorfstraße in Overhetfeld wurde zwischen 15:00 und 22:45Uhr in ein Privathaus eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Tür konnten sich der oder die Täter Zugang zum Haus verschaffen. Im Haus wurden mehrere Räume verwüstet, entwendet wurde jedoch nichts. Laut Angaben eines Zeugen wurde zwischen 19:00 und 19:30Uhr dann in ein Haus im Viersener Dichterviertel eingebrochen. Die Balkontüre wurde eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Wohnung wurde durchwühlt aufgefunden. Entwendet worden sind ein Portemonnaie und Bargeld.

Wenn Ihnen an einem der Orte etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0./ast (107)

