Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - Lkw beteiligt?

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen

Ort des Unfalls ist die Montel-Allee in Kaldenkirchen, im Industriegebiet an der Kleinbahn. Nach derzeitigem Stand ereignete sich dieser am Mittwochabend vermutlich gegen 18.50 an der Kreuzung Montel-Allee / Zillessen-Allee. Ein 37-jähriger Willicher war hier mit seinem Fahrrad unterwegs. An der Kreuzung erfasst ihn möglicherweise ein überholender und abbiegender Sattelzug und schleifte ihn einige Meter mit. Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste intensivmedizinisch behandelt werden, Lebensgefahr besteht nicht. Nach ersten Angaben des Willichers soll der Sattelzug blau gewesen sein, er habe möglicherweise ein polnisches Kennzeichen gehabt. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt nun und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall und zu entsprechenden Sattelzügen machen können, die zur Unfallzeit im Industriegebiet Montel-Allee unterwegs waren. Den Kontakt zum Verkehrskommissariat bekommen sie über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (105)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell