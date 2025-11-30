Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl in der Goethestraße

Jena (ots)

Am 28.11.25 kam es um 16:55 Uhr in dem Drogeriemarkt Rossmann in der Goethestraße zu einem Eigentumsdelikt. Hierbei wurde beobachtet, wie drei Personen (2*männlich, 1*weiblich) diverse Gegenstände aus dem Drogeriemarkt entwendeten, ohne zu bezahlen. Folgend wurde einer der Täter durch einen Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Im weiteren Verlauf schlug einer der Täter den Mitarbeiter. Anschließend ließen die Täter das Beutegut fallen und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Sollten Sie zum Sachverhalt, insbesondere der Identität der Täter sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte beim ID J unter Angabe des Aktenzeichens ST/0310422/2025.

