Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Passantin von Pkw erfasst und verletzt

In eine Klinik gebracht werden musste eine 63-jährige Fußgängerin, nachdem sie am Mittwochmorgen in der Ehlersstraße von einem Auto erfasst wurde. Ein ebenfalls 63 Jahre alter Audi-Fahrer war um kurz nach halb 9 Uhr in Richtung Flugplatzstraße unterwegs und erkannte die Frau offenbar nicht, die ihr Fahrrad am Fußgängerüberweg über die Straße schob. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Passantin den bisherigen Erkenntnissen zufolge schwer.

Meckenbeuren

Vandalen richten Sachschaden an

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende hinweg auf dem Gelände der Albrecht-Dürer-Schule Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter zündelten am Vordach der Pausenhalle und zerkratzten eine Tischtennisplatte. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Personen, die zwischen Freitag und Montag auf verdächtige Personen aufmerksam wurden oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 beim Polizeiposten Meckenbeuren zu melden.

Überlingen

Seniorin fährt nach Unfall davon

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss eine Seniorin rechnen, die am Mittwochvormittag einen Unfall gebaut hat und danach geflüchtet ist. Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hochbildstraße rangierte sie mehrfach, stieß dabei gegen mehrere Findlinge und versetzte diese dabei teilweise um Meter. Hierbei wurde auch der Unterboden ihres Opels beschädigt und die Ölwanne riss auf. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, obwohl Betriebsflüssigkeiten aus ihrem Wagen austraten. Zeugen informierten die Polizei über den Vorfall. Die Beamten trafen die wenig einsichtige 93-Jährige zuhause an, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein und informierten die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall. Ob sie auch für den Einsatz der Feuerwehr, die sich um die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte, finanziell aufkommen muss, wird geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell