PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.11.2025

Mann nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags wird gegen einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt, der nach Vorfällen am Samstagabend zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft sitzt.

Am Samstagabend sollte er aufgrund seiner psychisch schlechten Verfassung von seinem 32-jährigen Bekannten in eine Fachklinik gebracht werden. Auf dem Weg nach Ravensburg entschied man sich jedoch um und fuhr gegen 20.30 Uhr auf der B 33 zurück in Richtung Markdorf. Zwischen Ravensburg-West und Bavendorf soll der 29-Jährige vom Beifahrersitz ins Lenkrad gegriffen haben, um den schwarzen Audi A3, in dem auch der wenige Jahre alte Sohn des Fahrers saß, bewusst in den Gegenverkehr zu steuern. Dem 32-Jährigen gelang es, durch starkes Abbremsen einen Unfall zu verhindern.

Wenig später soll der 29-Jährige seinen Bekannten in der Ortsdurchfahrt Hefigkofen zum Halten aufgefordert haben. Im Ausnahmezustand, bei dem eine erneute Eigen- und Fremdgefährdung offenbar im Raum stand, habe er nach dem Kind gegriffen und stieg aus. Der 32-Jährige konnte das Kleinkind nach einem Gerangel an sich nehmen, woraufhin der 29-Jährige flüchtete.

Nachdem auch mehrere Notrufe über den auf der Bundesstraße laufenden Mann eingegangen waren, konnten Polizisten den 29-Jährigen im Bereich der Tankstelle in Oberteuringen antreffen. Dort hantierte er mit einem Feuerzeug, versuchte an einer Zapfsäule offenbar vergeblich eine Kraftstoff-Lache in Brand zu setzen und zündete stattdessen einen Papierspender an. Die Beamten konnten den Mann nach kurzer Flucht stoppen und nach massiver Gegenwehr vorläufig festnehmen. Eine Tankstellenmitarbeiterin löschte den glimmenden und stark rauchenden Spender.

Der 29-Jährige wurde bereits am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte ihn in Vollzug.

Die Ermittler wollen nun den genauen Hergang der Vorfälle klären und suchen nach Zeugen. Insbesondere werden der bei Bavendorf entgegenkommende Autofahrer sowie Passanten, die die Auseinandersetzung in Hefigkofen mitbekommen haben sollen, gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-0

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

