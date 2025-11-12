Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 14.15 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Schnetzenhauser Straße. Ein 24 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Dornierstraße unterwegs und erkannte zu spät, dass die Vorausfahrende an der Einmündung verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge fuhr der VW-Lenker ins Renault-Heck der 70-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen/Eriskirch

Betrunkene Radfahrer von Polizei gestoppt

Dass betrunken Radfahren strafrechtliche Konsequenzen haben kann, mussten zwei Männer am Dienstag erfahren. In Eriskirch war ein Zeuge am Nachmittag auf einen 39-Jährigen aufmerksam geworden, der mit seinem Rad in eine Hecke gestürzt war. Die verständigte Polizei traf den Radfahrer an, als dieser mit seiner Schlangenlinienfahrt die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch nahm. Eine Atemalkoholmessung ergab knapp 2,6 Promille. Am späten Abend war es ein 51-Jähriger, der in Friedrichshafen mit seiner unsicheren Fahrweise und der fehlenden Fahrradbeleuchtung die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog. Weil er stark nach Alkohol roch, zu einer Atemalkoholmessung aber nicht in der Lage war, musste er, wie der 39-Jährige, in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Mit den Maßnahmen offenbar nicht einverstanden, warf er mit beleidigenden Worten um sich, weshalb ihn neben der drohenden Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch weitere strafrechtliche Folgen erwarten.

Langenargen

Rad auf Fußgängerüberweg erfasst und geflüchtet

Nach einem gefährlichen Vorfall am Montag gegen 16.45 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 76-jähriger Mann wollte die Straße mit seinem Fahrrad fußläufig überqueren, als ein unbekannter Autofahrer den Fußgängerüberweg ungebremst überfuhr und das Fahrrad erfasste. Der Senior hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt, an seinem Rad entstand Sachschaden. Der Autofahrer, der mit einem hellen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, bremste nach dem Unfall kurz ab und fuhr dann weiter, ohne sich zu kümmern. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Wagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Senior flüchtet nach Parkrempler - Strafanzeige die Folge

Weil er einen Unfall verursacht hat und anschließend davongefahren ist, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, muss sich ein 89-jähriger Autofahrer nun strafrechtlich verantworten. Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße stieß er am Dienstag gegen einen geparkten Wagen und suchte, trotz eines angerichteten Schadens von rund 2.500 Euro, das Weite. Aufmerksame Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, informierten die Polizei. Die Beamten trafen den Senior im Rahmen der Fahndung an, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Fahrer ein und informierten die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall.

Meersburg

Motorrad beschädigt

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr in der Straße "Am Sentenhart" ein Motorrad beschädigt. Der Täter stieß die Yamaha mutmaßlich infolge eines Unfalls um und flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Männer geraten aneinander - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in der Unteren Wangerhalde sucht die Polizei Zeugen. Bei dem handfesten Streit wurde ein 37-Jähriger verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kontrahent, dessen Identität im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch geklärt werden soll, hatte vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht ergriffen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden. Die Hintergründe des Konflikts sowie der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell