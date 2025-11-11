Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmarinegn

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter beschädigt Parkautomaten

Mehrere Parkautomaten eines Krankenhausparkplatzes in der Hohenzollernstraße hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis diesen Montag beschädigt. Der Unbekannte klebte jeweils den Münzeinwurf der Parkautomaten zu, sodass diese in der Folge erstmal nicht mehr funktionsfähig sind. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Nachdem sich ein unbekannter Dieb am Montag zwischen 14 und 15 Uhr an einem Auto zu schaffen gemacht hat, das vor einer Praxis in der Riedlinger Straße abgestellt war, ermittelt die Polizei. Der Täter öffnete den Wagen mutmaßlich mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel und entnahm mehrere Wertsachen und Dokumente daraus. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Lkw-Räder gestohlen

Ein Dutzend neue Lastkraftwagen-Räder im Wert von mehreren tausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, vom Gelände einer Firma in der Straße "Stelzacker" gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl erbittet der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell