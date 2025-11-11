PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmarinegn

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter beschädigt Parkautomaten

Mehrere Parkautomaten eines Krankenhausparkplatzes in der Hohenzollernstraße hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis diesen Montag beschädigt. Der Unbekannte klebte jeweils den Münzeinwurf der Parkautomaten zu, sodass diese in der Folge erstmal nicht mehr funktionsfähig sind. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Nachdem sich ein unbekannter Dieb am Montag zwischen 14 und 15 Uhr an einem Auto zu schaffen gemacht hat, das vor einer Praxis in der Riedlinger Straße abgestellt war, ermittelt die Polizei. Der Täter öffnete den Wagen mutmaßlich mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel und entnahm mehrere Wertsachen und Dokumente daraus. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Lkw-Räder gestohlen

Ein Dutzend neue Lastkraftwagen-Räder im Wert von mehreren tausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, vom Gelände einer Firma in der Straße "Stelzacker" gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl erbittet der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Eva Müller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Zeugen gesucht Etwa 2.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr auf einem Descounter-Parkplatz in der Albert-Maier-Straße angerichtet. Der Unfallverursacher touchierte einen Citroen und fuhr im Anschluss, ohne sich um den Schaden an dem C3 zu kümmern, davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Angestellte bedroht und versucht, mehrere Mobiltelefone zu stehlen Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein 38-jähriger Mann am Sonntagnachmittag durch sein Verhalten in der Innenstadt eingehandelt. Er wurde von einem Mitarbeiter gegen 15 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Elektronikdiscounter an mindestens drei Smartphones die Diebstahlssicherung entfernte und sich eines der ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Lastwagenfahrer richtet beim Rangieren Sachschaden an und flüchtet Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits vergangenen Montag, 3.11.25, im Bereich Länderöschstraße/Tannenweg ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens mit rotem Auflieger kollidierte offenbar gegen 14 Uhr beim Rangieren mit einem Zaun und beschädigte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren