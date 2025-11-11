Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Zeugen gesucht

Etwa 2.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr auf einem Descounter-Parkplatz in der Albert-Maier-Straße angerichtet. Der Unfallverursacher touchierte einen Citroen und fuhr im Anschluss, ohne sich um den Schaden an dem C3 zu kümmern, davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht droht einem 61-Jährigen nach einem Parkunfall am Montagabend auf dem Parkplatz des Bodenseecenters. Beim Ausparken gegen 18.45 Uhr hatte er offenbar übersehen, dass seine Beifahrertür noch offen war und touchierte mit dieser den daneben geparkten Pkw. Obwohl ihn Zeugen auf die Beschädigung hinwiesen, soll er nach nur kurzer Wartezeit davongefahren sein. Er hinterließ bei dem Unfall Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Nicht mehr fahrbereit waren zwei Autos nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Fischbach. Ein 49 Jahre alter Renault-Fahrer war von Immenstaad kommend unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Mercedes-Lenker an der Einmündung der Meersburger Straße aufgrund der umschaltenden Ampel abbremste. In der Folge fuhr er dem 58-Jährigen wuchtig auf. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der Autos. Verletzt wurde niemand.

Eriskirch

Festgenommene Fahrrad- und Scooter-Diebe in Untersuchungshaft

Festgenommene Fahrrad- und Scooter-Diebe in Untersuchungshaft

Die beiden Männer, die im Verdacht stehen, am Sonntagmorgen in Eriskirch mehrere Fahrräder und E-Scooter aus Garagen, Carports und Kellern gestohlen zu haben und nach einem Zeugenhinweis am Bahnhof festgenommen wurden, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein zuständiger Haftrichter erließ am Montag den von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Beamte brachten die beiden Tunesier in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Ohne Fahrerlaubnis zur Polizei gefahren

Ohne Fahrerlaubnis bei der Polizei vorgefahren ist am Montagvormittag ein 38-Jähriger dem nun Anzeigen drohen. Der bei den Ermittlern bekannte Mann war aufgrund eines Termins beim Polizeirevier. Beim Verlassen der Dienststelle erkannten die Beamten, dass er in einen Wagen stieg und davonfuhr. Weil bekannt war, dass er keine Fahrerlaubnis hat, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, stoppten den 38-jährigen Fahrer und zeigten ihn wegen der illegalen fahrt bei der Staatsanwaltschaft an. Auch der Fahrzeughalterin, die die unerlaubte Fahrt offenbar zugelassen hatte, drohen entsprechende strafrechtliche Konsequenzen.

Deggenhausertal

Auto überschlägt sich neben der Fahrbahn

Auf dem Dach endete die Fahrt einer augenscheinlich alkoholisierten Autofahrerin am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Wittenhofer Straße. Die 26-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Wittenhofen unterwegs als sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Weil sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht einer deutlichen Alkoholisierung der Frau ergab, musste die 26-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Markdorf

Randalierer muss mit Anzeige rechnen

Weil er im Verdacht steht, am Montagabend vor einem Hofladen in Ittendorf randaliert und Sachschaden angerichtet zu haben, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 30-Jährigen. Eine Zeugin kontaktierte die Beamten, als der Mann Blumentöpfe umstieß, Kürbisse und Garteneinrichtung umherwarf und Pflanzen verwüstete. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen in einer Nebenstraße an. Der alkoholisierte 30-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Markdorf

Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant

Nach einem Vorfall, der sich am Montagabend gegen 20.45 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Planckstraße zugetragen haben soll ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Die Polizei wurde zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gerufen und rückte mit mehreren Streifen an. Beim Eintreffen hatten mehrere Beteiligte bereits das Weite gesucht, die übrigen Verbliebenen machten zum Teil unterschiedliche Angaben. Der Hergang und die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 beim Polizeiposten Markdorf zu melden.

