Friedrichshafen

Lastwagenfahrer richtet beim Rangieren Sachschaden an und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits vergangenen Montag, 3.11.25, im Bereich Länderöschstraße/Tannenweg ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens mit rotem Auflieger kollidierte offenbar gegen 14 Uhr beim Rangieren mit einem Zaun und beschädigte ein Straßenschild. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Lastwagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren

Bei einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Strandbades am Miettingerplatz hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr Sachschaden angerichtet. Beim Ein- oder Ausparken touchierte der Fahrer einen Peugeot 207. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Nach Provokationen zugeschlagen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Sonntagnachmittag drei Kinder attackiert haben soll, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Angaben eines der Kinder zufolge soll es zunächst im Bereich der Pestalozzi-Schule ausgehend von den Jungen zu Provokationen gekommen sein, auf die der 30-40 Jahre alte Unbekannte dann mit Handgreiflichkeiten reagierte und seine Gegenüber mit Schlägen und Tritten verletzte. Er wird als etwa 175cm groß und schlank beschrieben, hatte kurze schwarze Haare und ein asiatisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose. Personen, die zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr im dortigen Bereich auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder Hinweise zum beschriebenen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Eriskirch

Räder und Scooter gestohlen - Polizei nimmt Verdächtige fest

Polizisten haben am Sonntag zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Fahrräder und E-Scooter gestohlen zu haben. Ein Zeuge war im Bereich des Bahnhofs auf ein Trio aufmerksam geworden, die mit zahlreichen augenscheinlich gestohlenen Rädern und Scootern unterwegs waren. Als die Beamten eintrafen, waren die drei Männer im Begriff, die Fahrzeuge in einen Zug zu verladen, und ergriffen beim Erblicken der Polizisten fußläufig die Flucht. Der Streife gelang es, zwei der Männer im Alter von 21 und 43 Jahren zu stellen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen die Tatverdächtigen insgesamt vier E-Bikes, ein Gravel-Bike sowie zwei E-Scooter im Gesamtwert von geschätzt rund 15.000 Euro. Die Festgenommenen mussten die Polizisten zur Dienststelle begleiten und werden entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Ermittlungen zu ihrem Komplizen dauern aktuell noch an.

Überlingen

Vandalen zerstören Sonnenschirm

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte am frühen Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr im Außenbereich eines Restaurants in der Münsterstraße angerichtet haben. Der oder die Vandalen drückten einen Sonnenschirm mutwillig um und zerstörten ihn dabei. Personen, die zu dieser Zeit in dem Bereich unterwegs waren und auf Verdächtige aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Sipplingen

Autofahrerin prallt in Leitplanke

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine 77-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Samstag kurz nach 17 Uhr auf der B 31alt zwischen Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen zugezogen. Die Frau war mit ihrem VW unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problems in einer Rechtskurve geradeaus fuhr. In der Folge kam sie nach links von der Straße ab, prallte in die Leitplanke und kam rund 200 Meter später zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die 77-Jährige in eine Klinik. An ihrem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden. Auch die Verkehrseinrichtung wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

