PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 39-jähriger Frau

Isny/Landkreis Ravensburg (ots)

Die vermisste 39-jährige Frau, nach der die Polizei seit vergangenem Freitag öffentlich gesucht hatte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6153810), ist tot. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen und nach einem Zeugenhinweis wurde die Vermisste am Samstagnachmittag im Großraum Isny leblos aufgefunden. Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung am Tod der Frau.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:45

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Landkreis Sigamringen.

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Bad Saulgau Mann gerät mit Jugendlichen aneinander und wird geschlagen Am Samstagabend kam es in der Bachstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen und mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dann von mehreren Jugendlichen zu Boden geschlagen und getreten. Dabei wurde er ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:43

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Bodenseekreis.

    Bodenseekreis (ots) - Deggenhausertal Mann weicht Reh aus und verunfallt Am Samstagabend befuhr der 35jährige Lenker eines Pkw Audi die L 204 in Richtung Roggenbeuren. Als ein Reh die Fahrbahn querte, wich der Mann aus und landete mit seinem Pkw im Straßengraben. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 10 000 Euro. Die den Unfall aufnehmenden ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:42

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Landkreis Ravensburg.

    Ravensburg (ots) - Ravensburg Betrunkene spuckt Polizist ins Gesicht Eine randalierende Frau wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag in der Adlerstraße gemeldet. Die Streife konnte die Person dann in der Eisenbahnstraße feststellen und kontrollieren. Dabei wurde die 39-jährige Frau gegenüber den Beamten hoch aggressiv und es kam zu Widerstandshandlungen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren