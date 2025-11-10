Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 39-jähriger Frau

Isny/Landkreis Ravensburg (ots)

Die vermisste 39-jährige Frau, nach der die Polizei seit vergangenem Freitag öffentlich gesucht hatte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6153810), ist tot. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen und nach einem Zeugenhinweis wurde die Vermisste am Samstagnachmittag im Großraum Isny leblos aufgefunden. Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung am Tod der Frau.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell