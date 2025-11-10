Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Zwei Leichtverletzte und zwei stark beschädigte Pkw forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 463 an der Einmündung Hochgesträß. Gegen 7.45 Uhr wollte der 78-jährige Fahrer eines Hyundai aus der Straße "Hochgesträß" in die B 463 einbiegen und übersah dabei offenbar den aus Richtung Winterlingen kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eine 67-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden die beiden Beteiligten jeweils leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Gammertingen

Trunkenheitsfahrt

Rund 1,6 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 27-jährigen Autofahrer, als er am späten Sonntagabend in Gammertingen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen kontrolliert worden ist. Der Mann musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Der 27-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Mengen

Reh ausgewichen und Unfall verursacht

Weil er eigenen Angaben zufolge einem Reh auf der Fahrbahn ausweichen musste, ist ein 61-jähriger Pkw-Lenker am frühen Montagmorgen auf der K 8240 zwischen Rosna und Rulfingen nach einem Unfall in eine missliche Lage geraten. Kurz nach 0.30 Uhr querte das Tier die Fahrbahn, woraufhin der 61-Jährige reflexartig auswich und mit seinem VW nach links von der Straße abkam. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Seite liegen, weswegen sich der Fahrer nicht selbst aus dem Wagen befreien konnte. Die alarmierte Feuerwehr half ihm schließlich aus dem Pkw und übergab ihn in die Hände des Rettungsdienstes. Dieser stellte augenscheinlich keine Verletzungen bei dem 61-Jährigen fest, sodass er noch vor Ort wieder entlassen werden konnte. Ein Abschleppdienst transportierte den VW ab, an dem Totalschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro entstanden sein dürfte.

