Ravensburg

Angestellte bedroht und versucht, mehrere Mobiltelefone zu stehlen

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein 38-jähriger Mann am Sonntagnachmittag durch sein Verhalten in der Innenstadt eingehandelt. Er wurde von einem Mitarbeiter gegen 15 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Elektronikdiscounter an mindestens drei Smartphones die Diebstahlssicherung entfernte und sich eines der Mobiltelefone in seinen Socken steckte. Der 38-Jährige wurde daraufhin ins Büro gebeten, wo neben dem Smartphone auch ein mitgeführtes Klappmesser zum Vorschein kam. Daher gelangt der Tatverdächtige nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen zur Anzeige. Er steht außerdem im Verdacht, zuvor in einem Geschäft für Damenbekleidung eine Angestellte bedroht zu haben. Diese hatte ihn zuvor auf den Umstand hingewiesen, dass lediglich Frauenbekleidung im Sortiment zu finden sei. Daraufhin habe der 38-Jährige sehr aufbrausend reagiert und ihr verbal mit Gewalt gedroht. Diesbezüglich wird gegen den Mann eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet.

Ravensburg

Autofahrer fährt in Weidezaun - Zeugen gesucht

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden hat ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 325 verursacht. Der von Fenken kommende und Richtung Ravensburg fahrende 39-Jährige kam kurz vor 12.30 Uhr nach der Einmündung "Albertshofen" offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem angrenzenden Weidenzaun kollidierte und in der Folge seine Fahrt kurzzeitig auf der dortigen Weide fortsetzte. Eigenen Angaben des 39-Jährigen zufolge hatte er wegen eines von der Einmündung auf die Landesstraße einfahrenden Fahrzeugs nach rechts ausweichen müssen. Der Mercedes, an dem erheblicher Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Auch am Weidenzaun und an der Weide entstand Sachschaden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zur Beteiligung eines möglichen weiteren Fahrzeugs machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Altshausen

Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Brückenmauer

Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung hat ein 42-jähriger Daimler-Lenker am Sonntagnachmittag in der Senderstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Als der 42-Jährige kurz nach 16 Uhr unter der dortigen Bahnbrücke durchfahren wollte, kam er an der dortigen Engstelle nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einer Betonmauer. Hierdurch entstand am Fahrzeug des 42-Jährigen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, an der Brückenmauer wird er auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben von Zeugen zufolge versuchte der Unfallverursacher zunächst, den Unfallort zu verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wirkte der Mann auf die Polizeibeamten augenscheinlich deutlich alkoholisiert. Da der 42-Jährige einen Alkoholvortest verweigerte, musste er anschließend eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Auswertung der Blutprobe den Verdacht der Alkoholbeeinflussung bestätigen, kommen auf den 42-Jährigen straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Aulendorf

Pkw samt Kennzeichen entwendet

Möglicherweise von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde ein Ford Focus, der von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, auf einem Parkplatz in der Eckstraße abgestellt war. Eigenen Angaben des Fahrzeughalters zufolge befand sich der einzige Autoschlüssel im Tatzeitraum in seiner Wohnanschrift. Ob der geparkte Ford zum Tatzeitpunkt abgeschlossen war, ist bislang unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Leutkirch

Kollision beim Abbiegen

Rund 18.000 Euro Gesamtsachschaden hat ein Verkehrsunfall am Sonntag auf der Kreuzung Wangener Straße/Herlazhofer Straße gefordert. Der 28-jährige Lenker eines Skoda bog gegen 18.15 Uhr von der Herlazhofer Staße kommend in die Wangener Straße ab, wo er mit einer 60-jährigen Dacia-Fahrerin kollidierte, die ordnungsgemäß nach links in die Herlazhofer Straße abbiegen wollte. Das Fahrzeug der 60-Jährigen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Skoda des 28-Jährigen wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Leutkirch, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes touchiert hat, der am Samstag zwischen 17 und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz der Bahnhofsarkaden abgestellt war. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem Unbekannten erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0.

