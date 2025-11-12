Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bei Kontrolle Betäubungsmittel sichergestellt

Im Rahmen einer Personenkontrolle haben Beamte der Bereitschaftspolizei am Dienstagnachmittag bei einem 25-Jährigen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Mannes am Bahnhof kamen neben einer Kleinmenge Amphetamin auch Haschisch, eine Feinwaage und mögliches Dealergeld zum Vorschein. Ein Teil der Gegenstände wurde sichergestellt, der 25-Jährige gelangt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Weingarten

Kupferkabel gestohlen

Rund 50 Meter Kupferkabel haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Baustelle in der Abt-Hyller-Straße gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In der gleichen Nacht wurden von einem Food-Truck in der Hähnlehofstraße ebenfalls zwei Starkstromkabel entwendet. Dies führte dazu, dass die Ware im Fahrzeug nicht mehr gekühlt wurde und dadurch unbrauchbar wurde. Auch hier wird der Gesamtschaden auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Aufgrund der räumlichen Nähe ist nicht auszuschließen, dass es sich bei beiden Taten um ein und dieselben Täter handelte. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Diebstähle und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern.

Weingarten

Flucht vor der Polizei endet in Unfall

Auf der Flucht vor der Polizei ist am frühen Mittwochmorgen ein 19-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Audi verunfallt und hat dabei sich sowie seine beiden Mitinsassen leicht verletzt. Einer Polizeistreife, die in der Waldseer Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durchführte, war das Fahrzeug gegen 0.45 Uhr aufgefallen, wie es in Richtung Ravensburg fahrend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rotlichtzeigende Ampel missachtete. Im Rahmen der folgenden Hinterherfahrt ignorierte der Fahrzeuglenker sämtliche Anhalteaufforderungen und versuchte, einer Kontrolle durch Flucht zu entkommen. Dabei kam er in der Hoyerstraße aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, schleuderte über einen Parkplatz gegen einen abgestellten Lkw und kam schließlich in einer angrenzenden Hecke an einem Laternenpfahl zum Stillstand. Während die drei Leichtverletzten zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden, musste der Audi abgeschleppt werden. Der insgesamt angerichtete Sachschaden summiert sich auf rund 30.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen, bei dem keinerlei Beeinträchtigungen durch berauschende Substanzen festgestellt wurden, wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Wolfegg

Brand in Lagerhalle verursacht Sachschaden

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr in den Grimmenstein alarmiert, da ein Brand im Zentrallager einer Firma gemeldet worden war. Mitarbeitende in einem benachbarten Gebäude hatten Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und konnte den Brand rasch löschen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten an der Wand der Lagerhalle den Brand ausgelöst haben. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 50.000EUR.

Kißlegg

Unbekannter beschädigt Außenspiegel

Offenbar mutwillig hat eine bislang unbekannte Person am Dienstag den Außenspiegel eines Autos beschädigt, das zwischen 5 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz beim Feuerwehrhaus in der Parkstraße abgestellt war. Der Unbekannte drückte den rechten Außenspiegel so stark nach vorne, dass sich dieser verklemmte und sich nicht mehr in die Ausgangsposition bringen ließ. Dabei wurde das Gehäuse beschädigt. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07529/971560 zu melden.

Leutkirch

Betrunken am Steuer erwischt

Eine Zeugin hat am Dienstag gegen 21 Uhr einen Mann gemeldet, der schwankend zu seinem Auto gegangen und anschließend losgefahren ist. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch stoppte auf Höhe Adrazhofen daraufhin den Wagen, wonach sich der Verdacht einer Alkoholisierung bestätigte. Ein beim Fahrer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von rund 2,1 Promille ergeben. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Noch in der Nacht wurde zudem der Führerschein des 45-Jährigen beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bad Wurzach

Zwei Autos nach Vorfahrtsmissachtung beschädigt

Am Dienstag gegen 18 Uhr hat eine Autofahrerin in der Oberriedstraße in Bad Wurzach die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtet. In der Folge sind die beiden Pkw zusammengestoßen. Die 58-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen wird der Gesamtschaden insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

