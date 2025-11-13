PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Bis zu 30 km/h zu schnell - Polizei führt Lasermessungen in Baustellenzufahrt durch

An einer Baustellenzufahrt auf der L 277 zwischen Hitzkofen und Wilfingen haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mehrere Lkw- Fahrer überschritten die für sie geltende Geschwindigkeit von 60 km/h. Auch mehrere Pkw-Fahrer missachteten die für sie geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h um teils bis zu 30 km/h. Nach der Kontrolle durch die Polizisten müssen die Betroffenen nun mit Bußgeldern rechnen.

Bad Saulgau

Unbekannter begeht Unfallflucht

Einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo hat ein Unbekannter am Dienstagabend in der Karlsstraße beim Vorbeifahren gestreift und danach Unfallflucht begangen. Der Unfall, der sich zwischen 18.45 Uhr und 21.15 Uhr ereignet haben dürfte, hatte einen Sachschaden von rund 1.5000 Euro zur Folge. Zeugen, die den Streifvorgang möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

