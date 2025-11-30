Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Weimar (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Belvederer Allee ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Bei Dunkelheit betrat ein 86-jähriger Mann die Fahrbahn und schätzte den Abstand zu einem herannahenden Fahrzeug offenbar falsch ein. Beim Überschreiten der Fahrbahn kam es zur frontalen Kollision mit dem Pkw. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

