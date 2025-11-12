Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsteilnehmer fährt entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahn auf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025, gegen 15:30 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Zweibrücken mit, dass ein rotes Fahrzeug mit kleiner eckiger Karosserie entgegen der Fahrtrichtung auf die BAB 8 aufgefahren sei. Örtlichkeit war die Anschlussstelle Zweibrücken - Niederauerbach. Fahrzeugführer soll ein etwa 70 - jähriger Mann gewesen sein. Im Rahmen von umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dessen Fahrer. Wer hat das Fahrzeug im Bereich der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Niederauerbach und Contwig zur genannten Zeit beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell