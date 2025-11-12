PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsteilnehmer fährt entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahn auf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025, gegen 15:30 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Zweibrücken mit, dass ein rotes Fahrzeug mit kleiner eckiger Karosserie entgegen der Fahrtrichtung auf die BAB 8 aufgefahren sei. Örtlichkeit war die Anschlussstelle Zweibrücken - Niederauerbach. Fahrzeugführer soll ein etwa 70 - jähriger Mann gewesen sein. Im Rahmen von umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dessen Fahrer. Wer hat das Fahrzeug im Bereich der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Niederauerbach und Contwig zur genannten Zeit beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 19:28

    POL-PIZW: Täterfestnahme am Hauptbahnhof

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei junge Männer durch die Polizei verhaftet. Um 02:50 Uhr machten sich die beiden 27 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen an mehreren Verkaufsautomaten in der Fußgängerzone zu schaffen. Die Täter versuchten hierbei an die Verkaufsware zu gelangen. Als die Ermittler am Tatort eintrafen waren die von einem Zeugen beschriebenen Männer nicht mehr am Tatort. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 16:35

    POL-PIZW: Unfallflucht über Nacht

    Zweibrücken (ots) - Am Sonntagabend parkte ein 41-Jähriger sein Auto im Etzelweg. Er stellte den silbernen Hyundai i40 gegen 18 Uhr an den rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelbach. Als er am folgenden Morgen gegen 7:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Offenbar streifte während der Parkzeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den stehenden Pkw. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 400,- Euro. Zeugen, die Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren