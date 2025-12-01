PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Nacht Reifen zerstochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Wie am Sonntagvormittag ein Zeuge feststellen musste, wurden an einem Pkw VW drei Reifen offensichtlich mutwillig beschädigt. Der VW parkte ordnungsgemäß Am Jahnplatz. Ein Unbekannter begab sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu diesem und beschädigte mit einem spitzen Gegenstand drei Reifen. Diese hatten in der Folge keine Luft mehr und müssen ersetzt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

