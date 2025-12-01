LPI-J: Luftleer am Sonntag
Jena (ots)
Ob die Tat zufällig, sprich aus reiner "Freude" an Beschädigungen, geschah oder aufgrund der Abstellsituation des Pkw, muss nun ermittelt werden. Fakt ist, dass der 85-jährige Halter eines VW am Sonntagmittag einen beschädigten Reifen feststellte. Der VW parkte in der Helene-Weigel-Straße. Ein Unbekannter beschädigte einen Reifen derart, dass diese komplett luftleer ging. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagmittag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell