Landespolizeiinspektion Jena
Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnzimmerbrand am 1. Advent

Weimar (ots)

Weimar:

Ob die erste Adventskerze ursächlich war für den Brandausbruch, muss nun ermittelt werden. Sonntagnachmittag ertönte ein Heimrauchmelder aus einer Wohnung in der Leibnizallee. Die Kameraden der Feuerwehr begannen mit eintreffen unverzüglich mit dem Löschangriff. So konnte offensichtlich verhindert werden, dass die Flammen über das Wohnzimmer hinaus auf weitere Räume übergriffen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war die Wohnungsinhaberin nicht zugegen. Für die Löscharbeiten kam es für knapp zwei Stunden zu Behinderungen im Straßenverkehr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
