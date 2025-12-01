PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti nach Thüringenderby festgestellt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Grammetal: In der Nacht vom Samstag auf Sonntag machten oder mehrere Unbekannte ihre Fanzugehörigkeit in der Ortslage Utzberg öffentlich. Wie Sonntagfrüh durch Zeugen festgestellt wurde, "zierten" vier Strom- sowie ein Gasanschlusskasten die Farben rot und weiß. Hierbei wurden auch zwei Fassaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag beziffert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

