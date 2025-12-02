Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Toyota sowie eine Komplettentwendung

Jena (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte in der Ottogerd-Mühlmann-Straße versucht zwei Toyotas zu entwenden. Ein 61-Jähriger Mann bemerkte am Morgen, dass sein Auto ca. 0,5 Meter bewegt wurde und sein Funkschlüssel nicht funktionierte. Dazu war eine Scheibe des Fahrzeuges zerstört wurden und eine Sonnenbrille weg. Das Fahrzeug wurde jedoch nicht gestohlen. Eine 65-Jährige hatte dabei weniger Glück. Ihr Toyota wurde unweit des anderen Fahrzeuges gestohlen. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

