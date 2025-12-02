PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Toyota sowie eine Komplettentwendung

Jena (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte in der Ottogerd-Mühlmann-Straße versucht zwei Toyotas zu entwenden. Ein 61-Jähriger Mann bemerkte am Morgen, dass sein Auto ca. 0,5 Meter bewegt wurde und sein Funkschlüssel nicht funktionierte. Dazu war eine Scheibe des Fahrzeuges zerstört wurden und eine Sonnenbrille weg. Das Fahrzeug wurde jedoch nicht gestohlen. Eine 65-Jährige hatte dabei weniger Glück. Ihr Toyota wurde unweit des anderen Fahrzeuges gestohlen. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:54

    LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

    Apolda (ots) - Ohne Führerschein und ohne Zulassung zum Unfall Am Sonntag, den 30.11.2025, stellte ein aufmerksamer Bürger ein Fahrzeug im Bachlauf des Neusätzebach zwischen den Kleingartenanlagen "Am Amselgrund" und "Südhang e.V." fest. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten diese eine männliche Person fest, welche den Kraftwagen grade mittels eines weiteren Fahrzeuges aus dem Bach bergen wollte. Hier bei konnten die Beamten feststellen, dass diese männliche Person ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Feuer im Motorraum - Fahrgäste evakuiert

    Weimar (ots) - Weimar: Umsichtig und vor allem richtig reagiert hat am Sonntagnachmittag ein Busfahrer im Weimar. Der Linienbus war gerade auf der Lindenallee, als die Motorkontrollleuchte anging. Auch roch es etwas verschmort. Daraufhin stoppte der Fahrer den Bus, ließ alle Fahrgäste austeigen und öffnete die Motorklappe. Hier stellte dieser einen brennende Lichtmaschine fest, welche er kurzerhand mit dem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Wohnzimmerbrand am 1. Advent

    Weimar (ots) - Weimar: Ob die erste Adventskerze ursächlich war für den Brandausbruch, muss nun ermittelt werden. Sonntagnachmittag ertönte ein Heimrauchmelder aus einer Wohnung in der Leibnizallee. Die Kameraden der Feuerwehr begannen mit eintreffen unverzüglich mit dem Löschangriff. So konnte offensichtlich verhindert werden, dass die Flammen über das Wohnzimmer hinaus auf weitere Räume übergriffen. Zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren