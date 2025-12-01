PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Ohne Führerschein und ohne Zulassung zum Unfall

Am Sonntag, den 30.11.2025, stellte ein aufmerksamer Bürger ein Fahrzeug im Bachlauf des Neusätzebach zwischen den Kleingartenanlagen "Am Amselgrund" und "Südhang e.V." fest. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten diese eine männliche Person fest, welche den Kraftwagen grade mittels eines weiteren Fahrzeuges aus dem Bach bergen wollte. Hier bei konnten die Beamten feststellen, dass diese männliche Person selber keine gültige Fahrerlaubnis hat und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Obendrein waren beide Fahrzeuge nicht zugelassen und hatten falsche amtliche Kennzeichen angebracht. Somit muss sich die Person nun wegen mehrere Straftaten, unter anderen der Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten. Die beiden Fahrzeuge konnten schlussendlich durch ein Fachunternehmen aus dem Gelände geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

