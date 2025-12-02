Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parksituation mündet in Handgreiflichkeit

Jena (ots)

In der Bonhoefferstraße kam es Montagmittag zu einer Streitigkeit. Ein 52-Jähriger sprach eine 39-Jährige an, welche seiner Ansicht nach falsch geparkt hatte. Es entbrannte ein Wortgefecht zwischen beiden Personen. Der Streit eskalierte und der Mann öffnete die Tür des Autos, woraufhin die Frau diesen zurückstieß. Der Mann reagierte mit einer Ohrfeige gegenüber der Frau. Der Streit musste zwischen den beiden durch die Polizei geschlichtet werden. Es wurden Ermittlungen wegen wechselseitige Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell