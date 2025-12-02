LPI-J: Zwei Fahrräder entwendet - eins taucht wieder auf
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Zwischen Sonntag- und Montagmorgen haben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich zwei Fahrräder angeeignet. Beide waren mittels Schloss gesichert und im Bereich des Busplatzes abgestellt. Ein Rad konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Marktplatzes festgestellt werden. Das zweite Fahrrad bleibt vorerst entwendet. Die Ermittlungen dauern an.
