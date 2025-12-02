PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fahrräder entwendet - eins taucht wieder auf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Zwischen Sonntag- und Montagmorgen haben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich zwei Fahrräder angeeignet. Beide waren mittels Schloss gesichert und im Bereich des Busplatzes abgestellt. Ein Rad konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Marktplatzes festgestellt werden. Das zweite Fahrrad bleibt vorerst entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Parksituation mündet in Handgreiflichkeit

    Jena (ots) - In der Bonhoefferstraße kam es Montagmittag zu einer Streitigkeit. Ein 52-Jähriger sprach eine 39-Jährige an, welche seiner Ansicht nach falsch geparkt hatte. Es entbrannte ein Wortgefecht zwischen beiden Personen. Der Streit eskalierte und der Mann öffnete die Tür des Autos, woraufhin die Frau diesen zurückstieß. Der Mann reagierte mit einer Ohrfeige gegenüber der Frau. Der Streit musste zwischen den ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Zwei brennende Mülltonnen am Vormittag

    Jena (ots) - Montagvormittag haben unbekannte eine Mülltonne in der Humboldtstraße auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte zwei Mülltonnen und das Vordach eines 77-Jährigen. Zu Gefahren für Personen kam es nicht. Anwohner hatten das Feuer gemeldet und mit Feuerlöschern die Flammen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlung zur genauen Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Toyota sowie eine Komplettentwendung

    Jena (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte in der Ottogerd-Mühlmann-Straße versucht zwei Toyotas zu entwenden. Ein 61-Jähriger Mann bemerkte am Morgen, dass sein Auto ca. 0,5 Meter bewegt wurde und sein Funkschlüssel nicht funktionierte. Dazu war eine Scheibe des Fahrzeuges zerstört wurden und eine Sonnenbrille weg. Das Fahrzeug wurde jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren