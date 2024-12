Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bäckerei

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Birkenweg 15, dortige Bäckerei Biel. Zeitraum: Sonntag, 15.12.2024, 10:30 Uhr bis Montag, 04:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte die Bäckerei Biel auf und man verschaffte sich gewaltsamen Zugang zu den Innenräumen. Auch wurde der Kassenbereich verwüstet und Wechselgeld und andere Wertbehältnisse entwendet. Anwohner aus Kalefeld und Kundschaft der Bäckerei Biel werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und auch Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Eventuell wurde die Bäckerei ausbaldowert, so dass auch an den Vortagen Personen sich in bzw. an der Bäckerei verdächtig aufhielten.

