POL-LB: Ludwigsburg: Rotationslaser gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (23.11.2025) zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz Monrepos in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu ...

