Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rotationslaser gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (21.11.2025) 15.00 Uhr und Montag (24.11.2025) 08.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Fuchshofstraße im Ludwigsburger Osten zu. Die Diebe hebelten einen Container auf, der als Lager genutzt wird, und stahlen zwei Rotationslaser im Wert von rund 2.500 Euro daraus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl an den Polizeiposten Oststadt zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

