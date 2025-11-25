Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Eine verletzte Person nach Kollision im Einmündungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.11.2025) kam es gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 1133 (L 1133) und der Landesstraße 1110 (L 1110) / Kreisstraße 1671 (K 1671) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Einmündungsbereich in alle Richtungen die Ampelanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde durch gelbes Blinklicht an der L 1133 sowie durch Verkehrszeichen geregelt. Eine 69 Jahre alte VW-Lenkerin war auf der L 1133 von Tamm kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die L 1110 in Richtung Bissingen abbiegen. Sie übersah mutmaßlich eine 39-jährige Mazda-Lenkerin, die auf der K 1671 aus Richtung Bietigheim kommend weiter geradeaus auf die L 1110 in Richtung Bissingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die 39-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

