PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Eine verletzte Person nach Kollision im Einmündungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.11.2025) kam es gegen 07:45 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 1133 (L 1133) und der Landesstraße 1110 (L 1110) / Kreisstraße 1671 (K 1671) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Einmündungsbereich in alle Richtungen die Ampelanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde durch gelbes Blinklicht an der L 1133 sowie durch Verkehrszeichen geregelt. Eine 69 Jahre alte VW-Lenkerin war auf der L 1133 von Tamm kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die L 1110 in Richtung Bissingen abbiegen. Sie übersah mutmaßlich eine 39-jährige Mazda-Lenkerin, die auf der K 1671 aus Richtung Bietigheim kommend weiter geradeaus auf die L 1110 in Richtung Bissingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die 39-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:48

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kompletträder aus Sammelgarage entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter entwendeten am Montag (24.11.2025) zwischen 05:30 Uhr und 16:40 Uhr einen Satz Kompletträder aus einer Sammelgarage in der Schubartstraße in Bietigheim-Bissingen. Die vier Reifen hatten einen Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:36

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (23.11.2025) zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz Monrepos in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 16:32

    POL-LB: Aidlingen: Zehnjähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen trug ein zehn Jahre alter Jungen davon, der am Montag (24.11.2025) gegen 06.50 Uhr auf der Kreisstraße 1063 in Aidlingen in eine Unfallflucht verwickelt wurde. Das Kind wollte die K 1063 im Bereich der Einmündung der Böblinger Straße überqueren. Der Fahrer eines Müllfahrzeugs, der die Böblinger Straße aus Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren