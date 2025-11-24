PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Zehnjähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen trug ein zehn Jahre alter Jungen davon, der am Montag (24.11.2025) gegen 06.50 Uhr auf der Kreisstraße 1063 in Aidlingen in eine Unfallflucht verwickelt wurde. Das Kind wollte die K 1063 im Bereich der Einmündung der Böblinger Straße überqueren. Der Fahrer eines Müllfahrzeugs, der die Böblinger Straße aus Richtung Dagersheim kommend befuhr und nach rechts in die K 1063 Richtung Lehenweiler abbiegen wollte, hielt an, um den Jungen die Straße zunächst queren lassen. Als dieser die andere Straßenseite fast erreicht hatte, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Böblinger Straße aus Richtung der Hauptstraße kommend heran und bog nach links auf die K 1063 ab. Vermutlich übersah der Unbekannte das querende Kind und touchierte es, so dass es stürzte. Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte, der vermutlich einen schwarzen Mercedes lenkte, seine Fahrt unbeirrt in Richtung Lehenweiler fort. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er zwischenzeitlich bereits wieder verlassen konnte. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
