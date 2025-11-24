PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Räuberischer Diebstahl in der Vischerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag (22.11.2025) gegen 14:50 Uhr in der Vischerstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 83-jähriger Mann und seine 82-Jährige Ehefrau kamen vom Einkaufen nachhause, als zwei unbekannte Personen vor ihrer Wohnanschrift standen und sie ansprachen. Der Unbekannte half den Senioren dabei, die Einkäufe zu tragen und ging dazu in die Wohnung. Währenddessen stellte sich die unbekannte Frau vor den 83-Jährigen und lenkte ihn ab. Nachdem er misstrauisch geworden war, schob er die Unbekannte zur Seite, betrat seine Wohnung und ertappte den Mann im Wohn- und Esszimmer. Daraufhin ergriff dieser die Flucht, konnte jedoch durch den 83-Jährigen an der Jacke festgehalten werden. Als der Täter sich aus dem Griff löste, prallte er gegen die Eingangstür und beschädigte diese. Die Unbekannten Täter stiegen daraufhin in einen grauen PKW. Um die Täter an der Flucht zu hindern öffnete der 83-Jährige die Beifahrertüre, woraufhin der Unbekannte beschleunigte und der Senior in der Folge stürzte. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter zwei Armbanduhren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Der Täter wurde als etwa 180 cm groß, mit schmalem Gesicht und dunklen Haaren beschrieben. Er soll dunkel Bekleidet gewesen sein. Die Täterin wurde als etwa 170 cm groß, mit dunklen Schulterlangen Haaren und rundlichem Gesicht mit einem Muttermal beschrieben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang im Bereich der Vischerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

